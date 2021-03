ANALYSE-FLASH: Bernstein startet Novartis mit 'Market-Perform' - Ziel 88 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Papiere von Novartis bei einem Kursziel von 88 Franken mit "Market-Perform" aufgenommen. Analyst Wimal Kapadia lobte in einer am Montag vorliegenden Studie das breite Fundament aus fortgeschrittenen Kandidaten in der Entwicklung und neu auf den Markt gekommenen Wachstumstreibern. Er bevorzugt jedoch momentan andere Pharmapapiere./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 05:00 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX