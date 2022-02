ANALYSE-FLASH: BofA belässt Auto1 auf 'Buy' und lobt starke Dynamik von Autohero

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Auto1 nach der Mitteilung des Gebrauchtwagenhändlers zur Konzernmarke Autohero auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die tags zuvor mitgeteilte "starke Dynamik" von Autohero sei ein positiver mittelfristiger Indikator, schrieb Analyst David Amira in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zusammen mit den im Januar avisierten robusten Autokäufen im vierten Quartal 2021 und angesichts der übertriebenen Besorgnis rund um den Automarkt dürfte das Schlussviertel trotz der jüngsten Schwäche positiv verlaufen sein./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 12:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 12:45 / EST

