ANALYSE-FLASH: BofA hebt Daimler auf 'Buy' - Ziel 43 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Daimler von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 43 Euro angehoben. Die Papiere der Stuttgarter seien nun seine erste Wahl in Deutschland, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur Autobranche. Er rechnet für das zweite Quartal mit einem break-even des Cashflow, was deutlich besser wäre als bei VW. Das dürfte einige Anlegersorgen zerstreuen. Zudem rechnet der Experte 2021 mit einer deutlicheren Erholung des Lkw-Geschäfts. Daimler profitiere hier auch von staatlichen Kaufanreizen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2020 / 00:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

