ANALYSE-FLASH: BofA hebt Kering auf 'Neutral' - Ziel 715 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Kering von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber auf 715 Euro belassen. Zwar dürfte der Luxuskonzern langsamer wachsen als große Teile der Konkurrenz, das sei mittlerweile aber ausreichend in den Aktienkurs eingepreist, schrieb Analystin Ashley Wallace in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2021 / 01:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

