ANALYSE-FLASH: BofA hebt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 8,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Schaeffler von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 4,90 auf 8,40 Euro angehoben. Bei dem Autozulieferer seien kurzfristige Gewinnüberraschungen möglich, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach einer Erhöhung seiner operativen Gewinnschätzungen rechne er mit einer Anhebung des diesjährigen Ausblicks. Dem stünden aber die langfristigen strategischen Probleme gegenüber./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021

