ANALYSE-FLASH: BofA hebt Snap auf 'Buy' - 'Vertrauen in zweites Halbjahr steigt'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Snap nach Zahlen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 55 US-Dollar belassen. Ein solides viertes Quartal und der Ausblick stimmten zuversichtlich für eine Beschleunigung der Geschäfte im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Justin Post in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Betreiber der Snapchat-Foto-App habe seinen Wettbewerbern Marktanteile abgenommen. Trotz des Kurssprungs nach dem Quartalsbericht stehe die Aktie in diesem Jahr noch immer im Minus./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 06:24 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / 06:24 / EST