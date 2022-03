ANALYSE-FLASH: BofA hebt Ziel für Siemens Energy auf 36 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Siemens Energy von 32 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Virgo verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie zu dem Energiekonzern auf die Pläne der Europäischen Union, die Erneuerbaren Energien kurzfristig beschleunigt auszubauen und auf die angehobenen Ziele für die Wasserstoff-Produktion bis 2030. Das sei positiv für die Windkrafttochter Siemens Gamesa und komme damit auch Siemens Energy zugute./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / 00:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 00:30 / EST