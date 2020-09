ANALYSE-FLASH: BofA nimmt Brenntag mit 'Buy' wieder auf - Ziel 66 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Brenntag mit "Buy" und einem Kursziel von 66 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktie des Chemikalienhändlers sei deutlich attraktiver bewertet als die Wettbewerberpapiere, schrieb Analystin Simona Sarli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der anhaltende Unternehmensumbau sollte das Wachstum und die Wertschöpfung steigern. Weitere Übernahmen könnten den Kurs zusätzlich antreiben./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2020 / / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

