ANALYSE-FLASH: Citigroup hebt Ziel für Shop Apotheke auf 120 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Shop Apotheke nach einer tiefergehenden Betrachtung des Marktes für verschreibungspflichtige Arzneimittel in Deutschland von 95 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe kurz- und langfristig deutliches Wachstumspotenzial für die Online-Apotheke, schrieb Analystin Natasha Brilliant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der starken Gewinndynamik hält er einen Bewertungsaufschlag für die Aktie für gerechtfertigt - auch im unsicheren Wirtschaftsumfeld./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 00:00:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben