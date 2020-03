ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt Fresenius auf 'Buy' - Ziel auf 44 Euro gesenkt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat Fresenius SE nach den Kursverlusten wegen der Coronakrise von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, auch wenn das Kursziel von 52 auf 44 Euro gesenkt wurde. Wegen des defensiven Charakters des Gesundheitskonzerns halte er den überdurchschnittlichen Kurseinbruch während der Viruskrise für nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf positive Trends bei der Medizintochter Kabi sowie bei der Krankenhaustochter Helios in Deutschland und Spanien, wenngleich er wegen dem Virus seine operative Gewinnschätzung leicht kürzte./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 07:50 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 07:50 / CET