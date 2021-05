ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt LEG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 141 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat LEG von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 132 auf 141 Euro angehoben. Das Immobilienunternehmen sei angesichts der im September anstehenden Bundestagswahl nun sein Favorit im Bereich Wohnimmobilien - jetzt vor Deutsche Wohnen und Vonovia, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das mit der Wahl in Verbindung stehende Risiko sei unter den Dreien bei LEG am geringsten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021

