ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt Rational auf 'Hold' - Ziel 560 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat Rational angesichts einer angepassten Jahresprognose von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, obwohl das Kursziel von 600 auf 560 Euro gesenkt wurde. "Die Katze ist aus dem Sack", schrieb Analyst Stephan Klepp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Geschäft des Herstellers von Großküchengeräten sei nicht geschützt gegen das neuartige Coronavirus und so seien vorsichtigere Ziele keine Überraschung. Bei der Aktie sei es zu früh, um einzusteigen, sie rechtfertige nun aber auch keine negative Empfehlung mehr./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2020 / 14:08 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2020 / 14:08 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX