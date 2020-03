ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt Vonovia auf 'Buy' und Ziel auf 60 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat Vonovia von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 60 Euro angehoben. Analyst Tom Carstairs verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie als Grund für seine nun optimistischere Haltung auf die ungebrochen schwungvollen Neubewertungsgewinne im Immobilienportfolio. Bei dieser Spirale sei kein Ende in Sicht. Er erhöhte daraufhin seine Erwartungen für den Nettoinventarwert um sieben Prozent./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 07:38 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2020 / 07:38 / MEZ