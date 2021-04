ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt Ziel für HeidelbergCement auf 84 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat das Kursziel für HeidelbergCement von 63 auf 84 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er habe seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns bis 2024 moderat erhöht, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Rückenwind durch das geplante US-Infrastrukturprogramm dürfte sich in Grenzen halten. Sein neues Kursziel basiere nun auch auf Schätzungen für 2023./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2021

