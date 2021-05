ANALYSE-FLASH: Commerzbank senkt Deutsche Wohnen auf 'Hold' - Ziel 56 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat Deutsche Wohnen anlässlich eines neuen Übernahmeversuchs durch Vonovia von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 54 auf 56 Euro angehoben. Vonovia habe mit der Zustimmung des Managements und des Aufsichtsrats zwei in der Vergangenheit hohe Hürden genommen, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schätzt aber, dass noch ein Nachschlag nötig werden wird, um auch die Zustimmung der Aktionäre zu bekommen. Nach dem Kurssprung bei Deutsche Wohnen infolge der Nachrichten am Vortag rate er nun aber nur noch zum Halten der Aktien./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / 07:57 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2021 / 07:57 / CEST

