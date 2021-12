ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 139 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Eine steigende Nachfrage nach gebrauchten und neuen Frachtflugzeugen könnte im Laufe der Zeit zu positiven Überraschungen bei den Bestellungen von Großraumflugzeugen führen, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 10:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

