ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Akzo Nobel auf 'Outperform' - Ziel 100 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Akzo Nobel nach endgültigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Bericht des niederländischen Chemieunternehmens zum zweiten Quartal habe dem Vorabbericht entsprochen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Corona-Krise dürfte dem Konzern auch im zweiten Halbjahr zu schaffen machen./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 06:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

