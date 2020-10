ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Danone auf 'Outperform' - Ziel 65 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Danone nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der berichtete Rückgang der Umsätze auf vergleichbarer Basis sei zwar weitgehend so erwartet worden, doch der Mix habe enttäuscht, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er vor allem auf den deutlichen Rückgang im Bereich Säuglingsnahrung./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 13:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX