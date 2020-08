ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt FMC auf 'Neutral' - Ziel 81 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Fresenius Medical Care (FMC) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Der Dialysespezialist sollte weiterhin davon profitieren, dass mehr Patienten mit Nierenerkrankungen in einem fortgeschrittenen Stadium bessere Behandlungsmöglichkeiten bekämen, schrieb Analyst Edmond Huang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere in den Schwellenländern./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2020 / 20:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

