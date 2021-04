ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Netflix auf 'Neutral' - Ziel 586 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Netflix nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 586 US-Dollar belassen. Die Kennziffern zum ersten Geschäftshalbjahr hätten enttäuscht, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Abonnentenwachstum sei so deutlich unter den Erwartungen geblieben, wie seit dem zweiten Quartal 2019 nicht mehr./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 05:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

