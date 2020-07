ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 11,62 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,62 Euro belassen. Der Verlust sei geringer als von ihm und dem Durchschnitt der Analysten erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Montag vorliegenden Studie. Finanzziele für das Gesamtgeschäftsjahr habe es zwar keine gegeben, doch für das zweite Jahresviertel rechne das Management mit geringeren Verluste als im abgelaufenen ersten, hob er hervor./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 06:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben