ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 1550 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für die A-Aktien von Royal Dutch Shell vor Zahlen zum vierten Quartal 2020 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1550 Pence belassen. Die Nettoschulden des Ölkonzerns dürften zum Jahresende gestiegen sein, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies würde er als Rückschlag werten, was den Anlauf der Aktienrückkäufe betrifft./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2021 / 22:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 00:00 / UTC

