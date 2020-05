ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt AMS um zwei Stufen auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat AMS nach Zahlen doppelt von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 18 Franken angehoben. Analyst Achal Sultania schraubte nach dem ersten Quartal seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Sensorenhersteller nach oben. Wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, stehe dies vor allem mit mehr Schwung im Geschäft mit androidbasierten Geräten in Zusammenhang. Gemeinsam mit der Aussicht auf eine baldige Erholung bei den iPhone-Absätzen rücke dies die Papiere nun in einer besseres Licht./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 04:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX