ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Inditex auf 'Neutral' - Ziel 22 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Inditex nach Zahlen von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 21 auf 22 Euro angehoben. Der Textilhändler habe im vierten Quartal mit Marge und Cashflow beeindruckt, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine bisherige Hauptsorge sei die sehr hohe Bewertung gewesen. Dies habe sich nun in Coronavirus-Zeiten aber erübrigt./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 05:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX