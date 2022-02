ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel 395 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat L'Oreal von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 285 auf 395 Euro angehoben. Dies schrieb der nun verantwortliche Analyst Eamonn Ferry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere der Franzosen seien unter den Branchengrößen in den vergangenen Jahren am besten gelaufen. Er will auf einen besseren Einstiegszeitpunkt warten./ag/jha/

