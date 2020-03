ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Siemens Healthineers auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Siemens Healthineers von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, auch wenn das Kursziel von 37 auf 36 Euro gesenkt wurde. Der jüngste Rückschlag im Einklang mit dem Gesamtmarkt biete eine gute Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Max Yates in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Präferenz für den Medizintechnikkonzern basiere auf einer führenden Marktposition im Bereich der Bildgebung und Margenpotenzial in der Diagnostik./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 14:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 04:00 / UTC