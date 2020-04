ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Tesla auf 'Neutral' und Ziel auf 580 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Tesla von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 415 auf 580 US-Dollar angehoben. In Zeiten des Coronavirus sei der Elektroautobauer besser positioniert, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Viruskrise erhöhe den Wettbewerbsvorteil beim Übergang zu Elektroantrieben, der für andere Autohersteller nun noch schwerer zu stemmen sei./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 04:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

