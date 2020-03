ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Thyssenkrupp auf 'Outperform' - Ziel 14 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Thyssenkrupp nach dem Verkauf des Aufzugsgeschäfts von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 14 Euro angehoben. Mit dieser Transaktion erhöhe sich der faire Wert der Aktien ebenso wie die finanzielle Flexibilität des Industriekonzerns, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein Verkauf sei die aus Investorensicht bessere Lösung, nicht zuletzt weil ThyssenKrupp im Falle eines Börsengangs Steuern hätte zahlen müssen./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 05:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

