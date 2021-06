ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt WPP auf 'Neutral' und Ziel auf 1060 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat WPP von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 835 auf 1060 Pence angehoben. Die starke Erholung im Werbegeschäft überlagere derzeit die strukturellen Probleme des Konzerns, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Situationen könnte dem Werbeunternehmen eine gewisse Zeit Rückenwind verleihen./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 03:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

