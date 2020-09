ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Covestro auf 44 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Covestro von 37 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Chris Counihan sieht bei dem Kunststoffkonzern die Chance auf ein außerordentlich hohes Gewinnwachstum ab dem Jahr 2021, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Der Experte verwies dabei auf Erholungen sowohl im Polyurethan- als auch Polycarbonat-Geschäft sowie Kostensenkungen. Er erhöhte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda)./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2020 / 04:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben