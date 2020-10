ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für H&M auf 150 Kronen - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 138 auf 150 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Simon Irwin ist in einer am Montag vorliegenden Studie etwas optimistischer für das mittelfristige Wachstum und die Profitabilität des schwedischen Modekonzerns. Insgesamt bleibt er aber angesichts der wenig dynamischen Umsatzentwicklung skeptisch und rechnet mit einer weiteren Abwertung./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 04:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

