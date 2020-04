ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für LVMH auf 360 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Luxuskonzern habe im ersten Quartal vor allem in hochprofitablen Bereichen wie Mode und Lederwaren besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/zb

