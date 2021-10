ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für LVMH auf 720 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 700 auf 720 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate stimmten ihn nun mit Blick auf das letzte Jahresviertel etwas zuversichtlicher, schrieb Analyst Ling Xie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts eines günstigen Spartenmixes und vorteilhafter Bewegungen am Devisenmarkt erhöhte der Experte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns bis 2023./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2021 / 11:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben