ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Rio Tinto - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 6700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Carsten Riek erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Prognosen für den Eisenerzpreis in diesem und im kommenden Jahr. Die weltweite Nachfrage dürfte groß bleiben angesichts einer starken Stahlproduktion in China und einer sich erholenden Stahlnachfrage außerhalb Chinas./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 04:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX