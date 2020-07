ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Siltronic auf 90 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siltronic von 80 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die erhöhte Nachfrage nach Wafern dürfte die Zahlen für das zweite und dritte Quartal stützen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung des Halbleiterzulieferers sei gerechtfertigt./mf/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 18:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

