ANALYSE-FLASH: Credit Suisse nimmt Bayer mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 60 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Bewertung der Papiere von Bayer bei einem Kursziel von 60 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Die Aussichten im Agrargeschäft seien langfristig gut, zunächst gebe es hier jedoch Gegenwind, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Pharmabereich liegt der Experte für die wichtigsten Medikamente mit seinen Prognosen leicht unter den Markterwartungen./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2020 / 05:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben