ANALYSE-FLASH: Credit Suisse nimmt IAG mit 'Outperform' wieder auf

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie International Airlines Group mit "Outperform" und einem Kursziel von 228 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Das Papier der Airline-Holding hinke den Titeln anderen Fluggesellschaften hinterher, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für IAG sprächen unter anderem aber die Umstrukturierungserfolge der Vergangenheit und die Fähigkeit, einen soliden Cash Flow zu erzielen./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 04:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

