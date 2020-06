ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt United Airlines auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat United Airlines nach einer Kurserholung von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei nun wieder etwas ausgewogener, schrieb Analyst Jose Caiado in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein unverändertes Kursziel von 41 US-Dollar habe das Papier kürzlich im Zuge der Sektor-Rally überschritten, begründete er das neue Votum. An seiner fundamentalen Einschätzung habe sich nichts geändert: United Airlines werde gut geführt, reagiere auf die Krise rechtzeitig und mache bei Kostensenkungen Fortschritte./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2020 / 08:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben