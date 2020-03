ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für LVMH auf 380 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH von 435 auf 380 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Guillaume Gauvillé kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie erneut seine Schätzungen für den Luxusgüterkonzern wegen der virusbedingten Störungen in Europa und den USA. Die meisten Sektorwerte seien nun einer wegbrechenden Nachfrage unterworfen und viele auch Behinderungen in der Lieferkette./tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 22:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 04:04 / UTC