ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für Orange auf 15 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Orange SA nach einem Kapitalmarkttag des Telekomkonzerns von 16 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung wegen des Kurspotenzials aber auf "Outperform" belassen. Es gebe zwar einige positive Signale nach den jüngsten Enttäuschungen, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Geschäft in Frankreich und Spanien stehe aber unter Druck./mis/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 04:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben