ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Bechtle auf 'Hold' - Ziel 170 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bechtle anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der IT-Dienstleister sei seit vielen Jahren für seinen Konservatismus bekannt, doch 2021 könnten die Schwaben in dieser Hinsicht einen neuen Standard setzen - und das bei ohnehin schon hohen Vergleichswerten aus der Vergangenheit, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 06:19 / GMT