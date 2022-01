ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Flatexdegiro nach einem Zwischenbericht zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Bei der Kundenbasis seien 2021 die Erwartungen erfüllt worden, das Handelsvolumen sei aber hinter diesen zurückgeblieben, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2022 bleibe das Unternehmen ambitioniert, beim Volumen liege der Konsens aber schon am oberen Ende der Zielspanne./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2022 / 06:58 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX