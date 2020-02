ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt FMC auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Dialysekonzern stehe am Anfang einer starken Wachstumsphase, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2020 / 06:48 / GMT