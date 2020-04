ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt SAP auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat SAP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 120 Euro belassen. Analyst Alex Tout begründete seine Kaufempfehlung für die Walldorfer in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem vergleichsweise robusten Geschäft und der attraktiven Bewertung. SAP sei im schlechten Umfeld eine gute Wahl, so der Experte./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 11:57 / GMT

