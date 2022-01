ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Siemens Gamesa auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Siemens Gamesa nach dem Kurseinbruch infolge einer Gewinnwarnung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 20 Euro belassen. Analyst Gael de-Bray schätzt die Wahrscheinlichkeit auf 50 Prozent, dass Siemens Energy nun den Minderheitenanteil an Siemens Gamesa mit einer Prämie von 30 Prozent aufkaufen wird und dies sollte dem Kurs eine Bodenbildung ermöglichen. Nach drei Jahren im roten Bereich und drei Gewinnwarnungen hintereinander habe die Mehrheit der Investoren kapituliert, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst sieht jedoch weiterhin im Offshore- und Service-Segment viel Potenzial für Wertsteigerungen. Bis das Vertrauen wieder hergestellt sei, werde es aber dauern./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2022 / 06:55 / GMT

