ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für BMW auf 135 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 125 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe die Margen der direkten Konkurrenten getoppt und eine selbstbewusste Botschaft verbreitet, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe die Bilanz als weiteren Beweis dafür, dass das Management die Kosten auch in einem herausfordernden Umfeld im Griff habe./men/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2021 / 07:46 / GMT