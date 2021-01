ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 128 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 70 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Frachtraten zögen weiter stark an, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Container-Reedereien. Weltweite Nachfrage, knappes Angebot und Probleme in den Lieferketten seien die Gründe. Chu hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Markterwartungen für 2021 viel zu konservativ sind./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2021 / 03:01 / GMT