ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Volkswagen Vz auf 270 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Volkswagen Vorzüge von 185 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern gehe "all in" im Bereich E-Mobilität, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte bringt gar ein mögliches Kursniveau von 400 Euro ins Spiel, für das der Weg frei gemacht werde./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 07:19 / GMT