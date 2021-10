ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Continental AG auf 95 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Continental von 115 auf 95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Berichtssaison für die Autozulieferer werde ziemlich schwach, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Am Ende des Tunnels stehe momentan allenfalls ein Flackerlicht, die Überzeugung in eine Erholung sei noch recht gering und die Berechenbarkeit mau./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2021 / 06:01 / GMT

