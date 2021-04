ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank startet Medios mit 'Buy' - Ziel 50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Papiere von Medios bei einem Kursziel von 50 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Spezialist für patientenindividuelle Therapien sei in Deutschland Marktführer im Branchenbereich mit dem stärksten Wachstum, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet für diesen Pharma-Teilbereich auch in den kommenden Jahren mit Steigerungsraten jenseits von 10 Prozent pro Jahr./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2021 / 06:49 / GMT

